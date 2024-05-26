Зеленський закликав Джо Байдена та Сі Цзіньпіна долучитися до Саміту миру у Швейцарії, аби спільно зупинити Росію. Він наголосив, що саме Москва є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну.

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Росія розширює агресію

Росіяни 23 травня вдарили по друкарні книжкового видавництва "Віват". Саме звідси Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів. Президент зазначив, що російська авіація наближається до кордону нашої держави й запускає ці бомби просто по місту. Він зазначив, що Росія стягнула війська на ще один напрямок.

Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ,

– сказав він.

За слова Зеленського, Україна вже має досвід обману Росією на перемовинах – які лише стали прикриттям для підготовки нового нападу. І саме тому потрібен Саміт миру, на якому будуть присутні світові лідери, яких Москва не зможе обдурити. Саме тому президент запрошує очільників країн світу на цей захід – особливо президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна.

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