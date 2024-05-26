Наразі на місці розгорнули лабораторію, аби особи, які втратили зв'язок з родичами в будівельному гіпермаркеті, могли здати матеріал для ДНК-тесту. Ідентифікація тіл триває.
Дивіться також На момент удару всередині було близько 200 людей: усе, що відомо про удар по Епіцентру в Харкові
Пожежу ліквідовано
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що ліквідація пожежі у харківському "Епіцентрі" тривала більш як 16 годин. Вогонь поширився на понад 13 тисяч квадратних метрів. Завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано.
Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими,
– повідомив Клименко.
Водночас міністр зазначив. що на місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 осіб, які ймовірно можуть бути родичами жертв, вже відібрали біологічні зразки. Станом на ранок вдалося ідентифікувати трьох загиблих. Робота триває.
Клименко зазначив, що кожен, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або за номером 102. Він закликав родичів першої лінії здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.
Пожежа у будівельному гіпермаркеті у Харкові: фото
Атака на "Епіцентр"
- Вдень 25 травня росіяни вдарили по харківському "Епіцентру" боєприпасами типу УМПБ Д-30. Спалахнула потужна пожежа – у гіпермаркеті загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині.
- Зазначається, що "Епіцентрі" під час удару було до 200 людей. Приблизно половина встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Тобто приблизно 100 осіб було у приміщенні під час удару.
- Станом на вечір зниклими безвісти вважали 17 осіб. Це і відвідувачі магазину, і працівники, зокрема менеджер з продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець, промоутер. До ранку кількість загиблих зросла вдвічі.
- Прокурори вилучили сервери з камер спостереження з гіпермаркету аби встановити точну кількість містян, що були всередині будівлі під час удару.