Наразі на місці розгорнули лабораторію, аби особи, які втратили зв'язок з родичами в будівельному гіпермаркеті, могли здати матеріал для ДНК-тесту. Ідентифікація тіл триває.

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Пожежу ліквідовано

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що ліквідація пожежі у харківському "Епіцентрі" тривала більш як 16 годин. Вогонь поширився на понад 13 тисяч квадратних метрів. Завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано.

Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими,

– повідомив Клименко.

Водночас міністр зазначив. що на місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 осіб, які ймовірно можуть бути родичами жертв, вже відібрали біологічні зразки. Станом на ранок вдалося ідентифікувати трьох загиблих. Робота триває.

Клименко зазначив, що кожен, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або за номером 102. Він закликав родичів першої лінії здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.

Пожежа у будівельному гіпермаркеті у Харкові: фото

Атака на "Епіцентр"