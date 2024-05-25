Про це в ефірі телемарафону заявив голова ОВА. Додав, що приблизно сотня людей встигли вийти, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

"Ще частина людей могли перебувати в середині"

Посадовець розповів, що інформація ще перевіряється. Однак, достеменно відомо, що сигнали повітряної тривоги були. Частина людей встигла вийти.

Це приблизно 100 людей. Ще частина, за нашою інформацією, могла перебувати всередині,

– заявив Олег Синєгубов.

На місці працюють більше ніж 120 людей з ДСНС і понад 30 одиниць спеціалізованої техніки.

Голова ОВА закликав місцевих жителів не перебувати біля "Епіцентру", зачинити всі вікна, для того, щоб максимально убезпечити себе.

Зверніть увагу! Міський голова Ігор Терехов заявляв, що в гіпермаркеті було близько 200 людей, 15 працівників не виходять на зв'язок.

Що вже відомо про жертв і постраждалих

О 18:12 Синєгубов повідомив, що наразі відомо про 2 загиблих. Уточнив, це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті.

Щонайменше 25 людей поранено.

Частина персоналу гіпермаркету наразі ще розшукується. Дані оновлюються.

Пожежу вдалося локалізувати.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!