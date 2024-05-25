Об этом в эфире телемарафона заявил председатель ОВА. Добавил, что примерно сотня людей успели выйти, передает 24 Канал.

Обратите внимание Жуткие кадры пожара в гипермаркете в Харькове: Россия атаковала город КАБами

"Еще часть людей могли находиться в середине"

Чиновник рассказал, что информация еще проверяется. Однако точно известно, что сигналы воздушной тревоги были. Часть людей успела выйти.

Это примерно 100 человек. Еще часть, по нашей информации, могла находиться внутри,
– заявил Олег Синегубов.

На месте работают более 120 человек из ГСЧС и более 30 единиц специализированной техники.

Председатель ОВА призвал местных жителей не находиться возле "Эпицентра", закрыть все окна, для того, чтобы максимально обезопасить себя.

Что уже известно о жертвах и пострадавших

  • В 18:12 Синегубов сообщил, что на данный момент известно о 2 погибших. Уточнил, это мужчины, которые работали в гипермаркете.
  • По меньшей мере 25 человек ранены.
  • Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются.
  • Пожар удалось локализовать.