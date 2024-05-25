В результате атаки на Харьков есть погибшие и несколько десятков травмированных. Появились ужасающие фото с места прилетов.

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Циничный удар средь бела дня

В ОВА опубликовали кадры из "Эпицентра", по которому сегодня днем оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.

Сейчас продолжается тушение пожара в строительном гипермаркете Харькова. Горят более 10 тысяч квадратных метров.

Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможному дальнейшему распространению пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов.