Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він додав, що 15 працівників "Епіцентру" нині не виходять на зв'язок, передає 24 Канал.

До теми Удар у гіпермаркету у Харкові: щонайменше 2 загиблих, є багато зниклих безвісти

В "Епіцентрі" під час атаки було близько 200 людей

Як повідомив Ігор Терехов у коментарі місцевому телеграм-каналу "Де у Харкові", у момент атаки в гіпермаркеті "Епіцентр" було близько 200 людей. Окрім того, директор магазину повідомив, що 15 працівників магазину не виходять на зв'язок.

Це надзвичайно жахлива ситуація. Це цивільний об'єкт і ви це бачите. Військових тут не було. Субота, вихідний день. люди приїхали купувати речі й такий жахливий удар,

– прокоментував атаку Терехов.

На жаль, внаслідок удару загинули люди. Станом на 17:30 25 травня підтверджено смерть 2 людей, щонайменше 24 особи – отримали поранення. Втім, кількість жертв та постраждалих може зростати, адже є зниклі безвісти.