Внаслідок удару по Харкову 23 травня загинули 7 людей. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що найважче було – повідомляти людям про загибель рідних.
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Кількох людей ідентифікували за допомогою ДНК
Болвінов розповів, що 26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися у тому, що це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою.
Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама. Криміналісти називають це родинним пошуком.
В такий же спосіб ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок.
Завдяки зразкам ДНК рідного брата опізнали й четверту жертву.
Єдиний, серед попередньо неідентифікованих загиблих, чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечері взяли в них аналіз,
– сказав Сергій Болвінов.
Що відомо про обстріл Харкова 23 травня
- Зранку 23 травня Росія завдала масованих ударів по Харкову. Загалом російські війська завдали близько 15 ударів по місту та області.
- Одна ракета прилетіла у будівлю друкарні, ще дві – неподалік.
- 7 працівників загинули, 21 людина зазнала поранень.
- Попередньо, окупанти здійснили обстріл ракетами С-300 або С-400. Однак точний вид озброєння фахівці встановлять після вилучення уламків.