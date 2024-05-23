Про те, що прилетіло у видавництво "Віват", у книжковій спільноті публічно прокоментувала генеральна директорка Юлія Орлова.

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Росіяни влучили по друкарні "Віват"

Раніше в ХОВА повідомили про те, що росіяни вдарили по цивільному підприємству, яке займається друком. Гендиректорка "Віват" Юлія Орлова у книжковій спільноті написала, що це їхня друкарня. Жінка розповіла, що на виробництві сильна пожежа – наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей.



Скриншот зі спільноти

Кілька днів тому Юлія Орлова писала про те, що друкарні у Харкові працюють попри обстріли й величезний брак персоналу. Вона закликала передзамовників до розуміння, оскільки друк затримується через складні умови.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття друкарні "Віват", а також рідним та близьким постраждалих.

Що відомо про обстріл Харкова