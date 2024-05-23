Володимир Зеленський розповів, що попередньо, Росія запустила 15 ракет. Також він назвав цей удар "надзвичайно жорстоким".
Дивіться також У Харкові росіяни влучили по друкарні видавництва "Віват": в момент прильоту там були люди
Україні потрібні засоби ППО
Зеленський також наголосив, що внаслідок удару, на жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.
Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів,
– вкотре підкреслив президент України.
За його словами, це не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують.
Український лідер вважає, що терор усюди повинен програвати. Тобто у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. Він зазначив, що це спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. За словами Зеленського, Україна робить усе, що може та він вдячний всім, хто нам допомагає.
Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу,
– підсумував президент.
У Харкові є поранені та загиблі
- Зранку 23 травня росіяни знову цинічно вдарили по Харкову. У місті пролунало близько 10 вибухів. Відомо, що ворог поцілив тільки по цивільній інфраструктурі.
- Мер міста Ігор Терехов уточнив, що Росія завдала удару по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста.
- Станом на цю мить відомо про 6 загиблих та 11 поранених. Кількість постраждалих ще уточнюється.