Володимир Зеленський розповів, що попередньо, Росія запустила 15 ракет. Також він назвав цей удар "надзвичайно жорстоким".

Дивіться також У Харкові росіяни влучили по друкарні видавництва "Віват": в момент прильоту там були люди

Україні потрібні засоби ППО

Зеленський також наголосив, що внаслідок удару, на жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів,

– вкотре підкреслив президент України.

За його словами, це не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують.

Український лідер вважає, що терор усюди повинен програвати. Тобто у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. Він зазначив, що це спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. За словами Зеленського, Україна робить усе, що може та він вдячний всім, хто нам допомагає.

Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу,

– підсумував президент.

У Харкові є поранені та загиблі