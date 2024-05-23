Близько 10 ранку Харків опинився під масованим обстрілом. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог бив виключно по цивільній інфраструктурі.

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Що відомо про обстріл Харкова

Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Ворог бив по цивільній інфраструктурі.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що Росія завдала удару по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста.

Згодом голова ОВА додав, що окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Там загорівся цех з папером.

Що відомо про постраждалих

Станом на 11:27 відомо про 6 поранених. На жаль, одна людина загинула. Точна кількість поранених ще уточнюється, тож кількість постраждалих може зрости. Тим паче на підприємстві, на якому триває пожежа, наразі не дорахувалися трьох людей.

Ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу,

– сказав Ігор Терехов.

До слова, також окупанти вдарили по Золочеву, там постраждали щонайменше двоє людей. Крім цього, ворог завдав удару по Люботину – там теж двоє поранених.