Генеральна директорка видавництва Vivat, що належить до холдингу "Фактор", опублікувала імена загиблих працівників.
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Друкарня назвала імена вбитих Росією працівників
Сьогодні (25 травня – 24 Канал) День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies (найбільшої видавничої групи компаній України – 24 Канал) це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе,
– написала Юлія Орлова.
Гендиректорка назвала імена працівників друкарні, які загинули від рук окупантів на роботі:
- Тетяна Храпіна – друкар-теснильник;
- Роман Строгий – машиніст приклеювальної машини;
- Світлана Риженко – брошуровальник;
- Ольга Курасова – машиніст швацьких машин та автоматів;
- Олена Нінадовська – машиніст швацьких машин та автоматів;
- Ганна Минаєва – машиніст комплектувальної машини;
- Дмитро Шило – брошуровальник.
Росія вбила 7 працівників друкарні / Колаж з фейсбуку Юлії Орлової
Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий розповідав Суспільному, що ці люди пропрацювали на типографії 15 – 25 років.
Для мене це особиста трагедія, тому що більшість цих працівників я знаю особисто. Коли приїжджаю сюди, я часто зустрічаю такі напівприховані погляди людей, які дивляться на мене як на когось, хто може сказати чарівні слова про щасливе майбутнє,
– розповів Сергій Політучий.
Також він розповідав "Радіо Свобода", що друкарня не переїхала з декількох причин. Зокрема, цей процес дуже дорогий. Окрім того, навіть у випадку переїзду друкарні до більш безпечних регіонів України вони б зіткнулися з проблемою людей.
"Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо", – пояснив Політучий.
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Трагічний удар росіян по друкарні у Харкові
- Вранці 23 травня 2024 року окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по Основ'янському районі Харкова. Вороги спричинили масштабну пожежу на території друкарні.
- Вогонь спалахнув на 500 метрах квадратних у палітурному цеху, де й працювали люди. Щоб ідентифікувати п'ятьох загиблих, довелось здійснювати аналіз ДНК.
- Росія атакувала друкарню Factor Druk, де друкуються книжки не тільки видавництва Vivat, а й майже всіх українських видавництв.
- Загальні збитки становлять орієнтовно 6 мільйонів євро. Сергій Політучий розповів, що після руйнування типографії сукупна потужність друкарень України зменшиться не менш ніж на 30 – 40%. Компанія оголосила збір коштів.