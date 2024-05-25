Генеральна директорка видавництва Vivat, що належить до холдингу "Фактор", опублікувала імена загиблих працівників.

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Друкарня назвала імена вбитих Росією працівників

Сьогодні (25 травня – 24 Канал) День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies (найбільшої видавничої групи компаній України – 24 Канал) це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе,

– написала Юлія Орлова.

Гендиректорка назвала імена працівників друкарні, які загинули від рук окупантів на роботі:

Тетяна Храпіна – друкар-теснильник;

Роман Строгий – машиніст приклеювальної машини;

Світлана Риженко – брошуровальник;

Ольга Курасова – машиніст швацьких машин та автоматів;

Олена Нінадовська – машиніст швацьких машин та автоматів;

Ганна Минаєва – машиніст комплектувальної машини;

Дмитро Шило – брошуровальник.



Росія вбила 7 працівників друкарні / Колаж з фейсбуку Юлії Орлової

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих.

Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий розповідав Суспільному, що ці люди пропрацювали на типографії 15 – 25 років.

Для мене це особиста трагедія, тому що більшість цих працівників я знаю особисто. Коли приїжджаю сюди, я часто зустрічаю такі напівприховані погляди людей, які дивляться на мене як на когось, хто може сказати чарівні слова про щасливе майбутнє,

– розповів Сергій Політучий.

Також він розповідав "Радіо Свобода", що друкарня не переїхала з декількох причин. Зокрема, цей процес дуже дорогий. Окрім того, навіть у випадку переїзду друкарні до більш безпечних регіонів України вони б зіткнулися з проблемою людей.

"Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо", – пояснив Політучий.

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