Юлія Орлова – генеральна директорка видавництва Vivat, що належить до голдингу "Фактор" звернулась до українців після атаки, яка забрала життя 7 людей.
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Це горе для всієї книжкової спільноти в Україні. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Це були люди, які в умовах щоденних обстрілів Харкова приїздили на роботу, щоб ми всі могли тримати у руках книжкові новинки,
– написала Юлія.
Через обстріл видавництво Vivat тимчасово не надсилатиме книжки зі складу, відправлення відновлять після завершення слідчих і рятувальних дій. Водночас доставка книжок із сайту Новою поштою коштуватиме 1 гривню. Книголенд також надає промокод supportvivat, за яким можна замовити книжки Vivat з безкоштовною доставкою без обмеження по сумі.
Як допомогти
"Ми розчулені і зворушені такою хвилею підтримки команди типографії Фактор-друк і видавництва Vivat від читачів, авторів, партнерів, журналістів – як в Україні так і за її межами. Поширюйте і розповідайте про цю трагедію в Україні й закордоном; про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації. Зараз важлива підтримка усього світу", – написала Орлова.
Окрім того, Юлія Орлова закликала українців донатити на потреби Збройних сил України та продовжувати купувати українські книжки, адже на зруйнованій від обстрілу друкарні випускали книжки низки українських видавництв, а також підручники.
Удар росіян по друкарні: головне
- Російські війська вдень 23 травня цинічно завдали удару по друкарні "Фактор-Друк", яка є одним із найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі. Адже там друкуються не лише книжки видавництва Vivat, а й майже всіх українських видавництв.
- Унаслідок обстрілу загинули 7 працівників підприємства та згоріли 50 тисяч книжок.
- Ворог завдав удару трьома ракетами С-300, унаслідок чого почалася масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів.