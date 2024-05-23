Починаючи з 10:30, російська армія завдала серію масованих ракетних ударів по Харкову та Люботину. Усе, що відомо про чергову терористичну атаку росіян на Харків та область – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про масовану атаку на Харків та область

Вранці 23 травня російські війська завдали масованого удару по Харкову та області. У Харкові, в Основ'янському районі, ворожі ракети влучили по території друкарні, спричинивши масштабну пожежу. Рятувальні служби продовжують розбирати завали на місці події.

У місті Люботин удари окупантів прийшлися по центральній частині, пошкодивши парк, автомобілі, магазини та об'єкти транспортної інфраструктури.

Також в Холодногірському районі Харкова постраждали об'єкти транспортної інфраструктури.

За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько п'ятнадцятьма ракетами типу С-300 та С-400, запущеними з території Бєлгородської області Росії.

Як відбувалася ліквідація наслідків російської атаки: дивіться відео

Зверніть увагу, що на цьому Росія не зупинилася і вже близько 14:20 окупанти знову вдарили КАБами по Харкову та Дергачах. Попередньо, у Дергачах є один поранений.

Росіяни атакували об'єкти Укрзалізниці

Під час масованого обстрілу, російські війська завдали ударів по кількох об'єктах Укрзалізниці. В результаті обстрілів, шестеро залізничників отримали поранення.

В компанії розповіли, що удари прийшлися по декількох їх об'єктах у місті та області. Під час обстрілів працівники перебували в укритті, що дозволило уникнути жертв. Пораненим залізничникам надали медичну допомогу.

Попри атаку, Укрзалізниця повідомила, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

Від обстрілів постраждала книгарня "Віват"

Російські війська завдали удару по друкарні книжкового видавництва "Віват" у Харкові. В результаті обстрілу в приміщенні почалася сильна пожежа, коли там перебували люди.

Генеральна директорка видавництва Юлія Орлова публічно прокоментувала ситуацію в книжковій спільноті, зазначивши, що наразі рятувальники розбирають завали та шукають постраждалих.

За кілька днів до інциденту Юлія Орлова писала про те, що друкарні у Харкові працюють попри обстріли та значний брак персоналу. Вона закликала передзамовників до розуміння, оскільки друк книг затримується через складні умови роботи.

Що відомо про жертв та постраждалих

Станом на цю мить відомо про 7 загиблих, серед них – 5 жінок, 1 чоловік, дані однієї особи ще встановлюються, та 20 поранених осіб. Всі вони – працівники друкарні. Кількість постраждалих ще уточнюється, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали. У місті Люботин внаслідок удару окупантів поранено 7 осіб.

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що для того, аби встановити особи трьох загиблих, будуть проводити ДНК-експертизи. Він додав, що двох людей вдалося опізнати по одягу.

На обстріл відреагував Зеленський

Ракетна атака Росії викликала обурення президента України Володимира Зеленського. Він повідомив, що попередньо Росія запустила 15 ракет і назвав цей удар "надзвичайно жорстоким".

Ліквідація наслідків обстрілу / Фото ДСНС

Зеленський підкреслив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту протиповітряної оборони та можливості знищувати пускові установки ворога поблизу кордонів.

Це не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами так, як вони заслуговують,

– зазначив президент України.

Зеленський наголосив, що терор повинен програвати всюди, в будь-яких умовах і на будь-якому континенті. Він вважає це спільним обов'язком усіх, хто має змогу захищати життя від терору. Президент додав, що Україна робить усе можливе і висловив вдячність тим, хто допомагає, але підкреслив необхідність більшої рішучості від світових лідерів.

"Потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", – підсумував Зеленський.