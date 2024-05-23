У місті чули щонайменше 10 потужних вибухів. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У Харкові була серія вибухів
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще о 05:27. Повітряні сили попереджали про активність авіації ворога.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку,
– писали військові.
З того часу відбій повітряної тривоги у Харківській області не оголошували. У самому Харкові вибухи почули о 10:27, про що повідомив мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові вибух. Будьте обережні – можливі ще удари по місту!", – писав він.
Міський голова Харкова далі писали, що там лунали нові вибухи. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у місті нарахували близько 5 вибухів.
Щонайменше п'ять ударів завдали окупанти. Залишайтеся в укриттях!
– зазначив Синєгубов.
О 10:41 у місті пролунав 6 вибух. Водночас Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для північно-східних та східних областей з Бєлгорода.
За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300. О 10:45 мер Ігор Терехов зазначив, що у місті було близько десяти вибухів, тому закликав харків'ян лишатися в укриттях.
Днем раніше росіяни також обстріляли Харків
- У Харкові 22 травня приблизно о 13:50 пролунали вибухи. Місто стало мішенню повітряних ударів, завданих Росією з Бєлгородської області.
- У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що під час російських ударів у Харкові було поранено щонайменше 12 осіб. Правоохоронці зазначили, що до лікарні доставили 16-річного хлопця.
- В результаті атаки водій тролейбуса, що перебував в епіцентрі вибуху, також зазнав травм. Наразі чоловік перебуває у важкому стані в лікарні, де йому довелося ампутувати ногу.
- Варто зазначити, що в одному з кафе Харкова, куди влучили росіяни, мали б святкувати день народження. Але завдяки щасливому випадку на місці подій не було жертв після атаки.