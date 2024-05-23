У місті чули щонайменше 10 потужних вибухів. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Харкові була серія вибухів

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще о 05:27. Повітряні сили попереджали про активність авіації ворога.

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку,

– писали військові.

З того часу відбій повітряної тривоги у Харківській області не оголошували. У самому Харкові вибухи почули о 10:27, про що повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові вибух. Будьте обережні – можливі ще удари по місту!", – писав він.

Міський голова Харкова далі писали, що там лунали нові вибухи. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у місті нарахували близько 5 вибухів.

Щонайменше п'ять ударів завдали окупанти. Залишайтеся в укриттях!

– зазначив Синєгубов.

О 10:41 у місті пролунав 6 вибух. Водночас Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для північно-східних та східних областей з Бєлгорода.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300. О 10:45 мер Ігор Терехов зазначив, що у місті було близько десяти вибухів, тому закликав харків'ян лишатися в укриттях.

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