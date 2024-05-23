В городе слышали по меньшей мере 10 мощных взрывов. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Харькове была серия взрывов

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 05:27. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской авиации.

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении,

– писали военные.

С тех пор отбой воздушной тревоги в Харьковской области не объявляли. В самом Харькове взрывы услышали в 10:27, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны – возможны еще удары по городу!", – писал он.

Городской голова Харькова дальше писали, что там раздавались новые взрывы. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в городе насчитали около 5 взрывов.

По меньшей мере пять ударов нанесли оккупанты. Оставайтесь в укрытиях!

– отметил Синегубов.

В 10:41 в городе прогремел 6 взрыв. В то же время Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для северо-восточных и восточных областей из Белгорода.

По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300. В 10:45 мэр Игорь Терехов отметил, что в городе было около десяти взрывов, поэтому призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

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Днем ранее россияне также обстреляли Харьков