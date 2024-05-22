Об этом сообщают журналисты Суспильного. Стоит заметить, что взрыв прогремел во время воздушной тревоги, передает 24 Канал.

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В направлении Днепра летела ракета

Поздно вечером 22 мая, в 22:44, на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения авиационных средств поражения.

В 22:53 в сети сообщили, что в направлении Днепра летит скоростная цель. Через несколько минут в пригороде прогремел взрыв.

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Впоследствии в Днепропетровской ОВА сообщили, что звук взрыва, который слышали на Днепропетровщине – это сбивание вражеской ракеты.

Минус вражеская ракета в Синельниковском районе,

– сообщил Сергей Лысак.