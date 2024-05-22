Про це повідомляють журналісти Суспільного. Варто зауважити, що вибух пролунав під час повітряної тривоги, передає 24 Канал.

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У напрямку Дніпра летіла ракета

Пізно ввечері 22 травня, о 22:44, на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 22:53 у мережі повідомили, що у напрямку Дніпра летить швидкісна ціль. За кілька хвилин у передмісті пролунав вибух.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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Згодом у Дніпропетровській ОВА повідомили, що звук вибуху, який чули на Дніпропетровщині – це збиття ворожої ракети.

Мінус ворожа ракета у Синельниківському районі,

– повідомив Сергій Лисак.