Вдень 22 травня у Дніпрі прогримів вибух. Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

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У Дніпрі гучно

У місті прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу використання балістичного озброєння.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що над місцем вибуху піднявся стовп диму.

Місцева влада наразі не коментувала того, що сталося. Деталі поки невідомі. Поки у регіоні оголошена повітряна тривога, потрібно перебувати в укриттях. Пам'ятайте, що звичайна обережність може зберегти життя та не нехтуйте власною безпекою.

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