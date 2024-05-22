Вдень 22 травня у Дніпрі прогримів вибух. Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.
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У Дніпрі гучно
У місті прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу використання балістичного озброєння.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що над місцем вибуху піднявся стовп диму.
Місцева влада наразі не коментувала того, що сталося. Деталі поки невідомі. Поки у регіоні оголошена повітряна тривога, потрібно перебувати в укриттях. Пам'ятайте, що звичайна обережність може зберегти життя та не нехтуйте власною безпекою.
Ворог 15 квітня вночі вдарив по Дніпру
- Близько 03:00 (15 квітня) у Дніпрі місцеві жителі чули вибухи. Вранці голова ОВА Сергій Лисак констатував, що у відповідному районі ворог урази інфраструктурний об'єкт.
- За словами очільника обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу люди не постраждали. Станом на 07:30 з'ясовують наслідки атаки.
- Сергій Лисак, з-поміж іншого, згадав, що у Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, яка була поранена напередодні (14 квітня) через падіння уламків ракети. Так, загалом постраждалих в області – 13, серед них одна дитина.