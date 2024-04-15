Близько 03:00 (15 квітня) у Дніпрі місцеві жителі чули вибухи. Вранці голова ОВА Сергій Дисак констатував, що у відповідному районі ворог урази інфраструктурний об'єкт.

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Чергова атака на Дніпро

За словами очільника обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу люди не постраждали. Станом на 07:30 з'ясовують наслідки атаки.

Вибух пролунав у Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди цілі,

– написав Лисак.

Крім того, посадовець повідомив, що російські окупанти:

проти ночі 15 квітня продовжували атаки на Нікопольщину;

вдарили по райцентру, Червоногригорівській громаді дронами;

обстрілювали Мирівську громаду з важкої артилерії.

Внаслідок цього був понівечений приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних людей не постраждав.

Зверніть увагу! Сергій Лисак, з-поміж іншого, згадав, що у Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, яка була поранена напередодні (14 квітня) через падіння уламків ракети. Так, загалом постраждалих в області – 13, серед них одна дитина.

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