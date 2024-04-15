Інформація про звуки вибухів у Дніпрі з'явилася близько третьої години ночі. Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 2:56. Приблизно через 5 хвилин з'явилося повідомлення про звуки вибухів.

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Повітряні сили попереджали про загрозу атаки

У Повітряних силах ЗСУ інформували, що повітряна тривога на Сході та Півдні України пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння з боку російських військових.

У повідомленні мовилося про загрозу атаки зі Сходу. Також українські військові попереджали про рух ракети на Кременчук, що в Полтавській області.

У Дніпрі постраждало 1 людей після атаки росіян