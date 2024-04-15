Інформація про звуки вибухів у Дніпрі з'явилася близько третьої години ночі. Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 2:56. Приблизно через 5 хвилин з'явилося повідомлення про звуки вибухів.
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Повітряні сили попереджали про загрозу атаки
У Повітряних силах ЗСУ інформували, що повітряна тривога на Сході та Півдні України пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння з боку російських військових.
У повідомленні мовилося про загрозу атаки зі Сходу. Також українські військові попереджали про рух ракети на Кременчук, що в Полтавській області.
У Дніпрі постраждало 1 людей після атаки росіян
- У неділю, 14 квітня, близько шостої години вечора в Дніпропетровській області було чутно вибухи. У Дніпровському районі українські військові знищили ворожу ракету. Мовиться про крилату ракету Х-59.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інформував, що в Дніпрі через падіння уламків пошкоджені приватні будинки.
- Станом на 20 годину повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу Дніпра та Дніпровського району постраждали 12 людей, з них 1 дитина.
- За даними МВС, пошкоджені домівки людей, легкові автомобілі та навантажувач. У Любимівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль, який їхав дорогою.