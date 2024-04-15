Информация о звуках взрывов в Днепре появилась около трех часов ночи. Воздушную тревогу в Днепре объявили в 2:56. Примерно через 5 минут появилось сообщение о звуках взрывов.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки

В Воздушных силах ВСУ информировали, что воздушная тревога на Востоке и Юге Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения со стороны российских военных.

В сообщении говорилось об угрозе атаки с Востока. Также украинские военные предупреждали о движении ракеты на Кременчуг, что в Полтавской области.