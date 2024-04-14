Под вечер россияне запустили ракету по областному центру. Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в городе прогремели взрывы, в результате атаки есть пострадавшие, среди которых – ребенок.

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Какие масштабы последствий после вражеского удара

МВД Украины сообщило, что вечером россияне цинично атаковали город Днепр и Днепровский район. По предварительной информации, в результате ракетного обстрела пострадали 12 человек, среди них – один ребенок.

Повреждены дома людей, легковые автомобили и погрузчик. В Любимовской громаде взрывной волной поврежден автомобиль, который ехал по дороге,

– говорится в сообщении министерства.

Сейчас полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах, фиксируют нарушения законов и обычаев войны со стороны российских военных. Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим.

В частности, окончательные последствия атаки по состоянию на сейчас устанавливают.

Последствия удара россиян по Днепру / Фото МВД Украины

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