Под вечер россияне запустили ракету по областному центру. Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в городе прогремели взрывы, в результате атаки есть пострадавшие, среди которых – ребенок.
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Какие масштабы последствий после вражеского удара
МВД Украины сообщило, что вечером россияне цинично атаковали город Днепр и Днепровский район. По предварительной информации, в результате ракетного обстрела пострадали 12 человек, среди них – один ребенок.
Повреждены дома людей, легковые автомобили и погрузчик. В Любимовской громаде взрывной волной поврежден автомобиль, который ехал по дороге,
– говорится в сообщении министерства.
Сейчас полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах, фиксируют нарушения законов и обычаев войны со стороны российских военных. Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим.
В частности, окончательные последствия атаки по состоянию на сейчас устанавливают.
Последствия удара россиян по Днепру / Фото МВД Украины
Также опасность объявляли в Одесской области: что известно
- Около 15:45 сообщили о ракетной опасности для Одесской области, в регионе прозвучали сирены воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предостерегали от активности вражеской тактической авиации на южном направлении.
- В частности, сообщалось о ракете, которая двигалась в направлении Одессы. Согласно данным мониторинговых каналов, оккупанты, вероятно атаковали крылатой ракетой Х-59. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер также обратился к местным.
- На Одессу летели по меньшей мере две ракеты и один дрон. Уже через несколько минут сообщили об успешной работе противовоздушной обороны. Уже в 16:16 глава Одесской ОГА сообщил об отбое воздушной тревоги.
- По состоянию на 17:30 в Силах обороны Юга Украины сообщили, что из акватории Черного моря с самолета тактической авиации россияне вновь атаковали Одесскую область. Отмечается, что 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 силами противовоздушной обороны уничтожено над морем.