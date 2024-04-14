Из-за короткого расстояния ракеты долетают до города за 30 – 40 секунд. Об этом в интервью рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Крайне необходимы системы противовоздушной обороны

Российские захватчики продолжают совершать циничные обстрелы восточных регионов нашего государства. Председатель Запорожской ОВА рассказал детали относительно масштабов и принципа атак в области.

Обстреливают с расстояния до 60 километров. Между "выходами" и "приходами" проходит не более 30 – 40 секунд. Пока нет обстрелов Запорожья с С-300. Но россияне заменили их "Шахедами", "Искандерами", были "Калибры,

– рассказал Федоров.

В то же время по словам Федорова, для защиты Запорожья от воздушных атак уже было многое сделано и это уже сказывается на вражеских дронах. Однако есть потребность в дополнительных средствах ПВО.

"Именно поэтому много вражеских дронов остаются в посадках и полях. Но этого мало. Нам крайне необходимы системы ПВО. Нужны средства, чтобы отогнать вражескую авиацию, которая сбрасывает КАБы. Этими бомбами Россия просто выжигает наши города и села. Враг уже говорит о трехтонных КАБах – они могут уничтожать за раз целые улицы или кварталы", – подчеркнул он.

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