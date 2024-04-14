Из-за короткого расстояния ракеты долетают до города за 30 – 40 секунд. Об этом в интервью рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
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Крайне необходимы системы противовоздушной обороны
Российские захватчики продолжают совершать циничные обстрелы восточных регионов нашего государства. Председатель Запорожской ОВА рассказал детали относительно масштабов и принципа атак в области.
Обстреливают с расстояния до 60 километров. Между "выходами" и "приходами" проходит не более 30 – 40 секунд. Пока нет обстрелов Запорожья с С-300. Но россияне заменили их "Шахедами", "Искандерами", были "Калибры,
– рассказал Федоров.
В то же время по словам Федорова, для защиты Запорожья от воздушных атак уже было многое сделано и это уже сказывается на вражеских дронах. Однако есть потребность в дополнительных средствах ПВО.
"Именно поэтому много вражеских дронов остаются в посадках и полях. Но этого мало. Нам крайне необходимы системы ПВО. Нужны средства, чтобы отогнать вражескую авиацию, которая сбрасывает КАБы. Этими бомбами Россия просто выжигает наши города и села. Враг уже говорит о трехтонных КАБах – они могут уничтожать за раз целые улицы или кварталы", – подчеркнул он.
Взрывы в Запорожье: последние новости
- В ночь на 10 апреля в Запорожье прогремели взрывы. Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 01 час 23 минуты. В то же время Воздушные силы в своем телеграм-канале не называли причину, почему в Запорожье объявляли тревогу.
- Однако, вероятно, причина была в использовании врагом скоростных целей или управляемых авиационных бомб. Уже в 01 час 31 минуту в Запорожье были слышны громкие звуки. Отбой воздушной тревоги по всей Запорожской области произошел в 01 час 36 минуте.
- Незадолго до этого в Запорожье утром 9 апреля прогремел громкий взрыв. Перед этим по всей Запорожской области предупредили об угрозе баллистического удара со стороны России.
- В 08 часов 30 минут в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Через 12 минут в самом Запорожье прогремел взрыв. В 09 часов 05 минут Воздушные силы объявили об отбое угрозы.