Через коротку відстань ракети долітають до міста за 30 – 40 секунд. Про це в інтерв'ю розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Вкрай необхідні системи протиповітряної оборони
Російські загарбники продовжують чинити цинічні обстріли східних регіонів нашої держави. Голова Запорізької ОВА розповів деталі стосовно масштабів та принципу атак в області.
Обстрілюють з відстані до 60 кілометрів. Між "виходами" і "приходами" проходить не більше 30 – 40 секунд. Наразі немає обстрілів Запоріжжя з С-300. Але росіяни замінили їх "Шахедами", "Іскандерами", були "Калібри,
– розповів Федоров.
Водночас за словами Федорова, для захисту Запоріжжя від повітряних атак вже було багато чого зроблено і це вже позначається на ворожих дронах. Однак є потреба у додаткових засобах ППО.
"Саме тому багато ворожих дронів залишаються у посадках і полях. Та цього мало. Нам вкрай необхідні системи ППО. Потрібні засоби, щоб відігнати ворожу авіацію, яка скидає КАБи. Цими бомбами Росія просто випалює наші міста і села. Ворог вже говорить про тритонні КАБи – вони можуть знищувати за раз цілі вулиці чи квартали", – наголоси він.
Вибухи у Запоріжжі: останні новини
- У ніч проти 10 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 01 годині 23 хвилині. Водночас Повітряні сили у своєму телеграм-каналі не називали причину, чому на Запоріжжі оголошували тривогу.
- Однак, ймовірно, причина була у використанні ворогом швидкісних цілей або ж керованих авіаційних бомб. Уже о 01 годині 31 хвилині в Запоріжжі було чутно гучні звуки. Відбій повітряної тривоги по всій Запорізькій області стався о 01 годині 36 хвилині.
- Незадовго до цього у Запоріжжі зранку 9 квітня пролунав гучний вибух. Перед цим по всій Запорізькій області попередили про загрозу балістичного удару з боку Росії.
- О 08 годині 30 хвилин у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Через 12 хвилин у самому Запоріжжі пролунав вибух. О 09 годині 05 хвилин Повітряні сили оголосили про відбій загрози.