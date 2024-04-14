Йдеться про металеву зброю "caltrops" (кальтропи). Це нове геніальне використання стародавньої римської зброї, яке створює проблеми для і без того перевантаженого російського ланцюжка поставок, зупиняючи транспортні засоби, щоб їх могли вразити дрони-бомбардувальники.

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Тепер росіяни повинні дивитися як униз, так і вгору

Forbes пише, що FPV-дрони регулярно вражають російські транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, які перевозять постачання для військ на передовій.

Зазначається, що боєприпаси, продовольство та інші припаси можна пронести через небезпечну зону лише запакувати їх у мікроавтобуси УАЗ-452 "Буханка" та мчати на максимальній швидкості. Однак тепер водіям доводиться дивитися не тільки вгору, а й униз.

Українські дрони скидають на росіян кальтропи / Фото із соцмереж

Українські дрони усіяли дороги чотирикутною металевою зброєю, влаштованою так, що в який би бік вони не падали, одна точка завжди спрямована вгору.,

– стверджує видання.

Що відомо про цей винахід

Кальтропи можна датувати щонайменше 313 роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії. Їх називають ще "ловцями п'ят". Вони в різних формах використовувалися впродовж усієї стародавньої та середньовічної епохи та отримали нове дихання під час Другої світової війни – вони використовувалися рухом опору в Європі як спосіб пошкодження автомобільних шин.

Хоча у 2022 році українці масово виготовляли кальтропи, це були більші версії, які здебільшого встановлювали вручну. Однак нещодавно в соцмережах з'явилися відео, в яких росіяни скаржилися, що ЗСУ буквально засипають такими шипами прифронтові дороги.

Зазвичай російські військові перевозять запаси вночі, коли небезпека атак з FPV менша, але під час руху на високій швидкості ймовірність виявити на дорозі кальтропи невелика. Автомобіль, що потрапив в аварію, може втратити керування та розбитися.

Однак головна небезпека походить від українських дронів, які чекають на свою "здобич" і скидають бомби, щойно машина зупиняється. Як зазначають українські військові, кальтропи – простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, так що її можна добити дроном.