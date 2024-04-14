Наразі окупанти наступають на трьох напрямках, а українським воїнам стає все важче утримувати оборону на тлі дефіциту боєприпасів і засобів ППО. Свою роль відіграє повна відсутність військової допомоги від Сполучених Штатів.

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Можуть досягти успіху у війні проти України

Згідно з інформацією аналітиків, російські війська на оперативному рівні наступають наразі на трьох напрямках. Вони не підсилюють одне одного, проте загарбники мають можливість концентруватися на здобутті тактичних досягнень на будь-якому із секторів за власним вибором.

Зазначається, що цю інформацію підтвердив і Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він 13 квітня констатував суттєве загострення ситуації на східному фронті упродовж останніх днів.

За його словами, росіяни здійснюють механізовані атаки на Лиманському, Бахмутському та Покровському напрямках.Наступальним діям ворога також сприяє суха та спекотна погода, що спрощує процес просування важкої техніки російської армії.

Ба більше, окупанти, попри значні втрати, підтягують на схід нашої держави нові підрозділи, намагаючись досягти тактичних успіхів.

Зусилля Росії на Лиманському, Покровському напрямках та напрямку Часового Яру переслідують важливі з оперативного погляду цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не схиляються до всіх трьох у будь-який момент часу,

– йдеться у звіті.

Фахівці наголосили, що впродовж попередніх двох років повномасштабної війни Росії проти нашої держави українські захисники успішно відбивали наступи Росії такого оперативного рівня, не в останню чергу завдяки ресурсам союзників, зокрема і США.

Однак наразі, коли українські війська потерпають від значної нестачі артилерійських снарядів і засобів ППО, що є критично важливими для оборони – росіяни вирішили цим скористатися.

Росіяни переміщують увагу між наступальними операціями

Повідомляється, що російське військове командування, ймовірно, вважає, що українські сили не зможуть захищатися від поточних і майбутніх наступальних операцій Росії через затримки або повне припинення військової допомоги США. Останнім часом російські війська періодично переміщують увагу між наступальними операціями.

Спочатку російські війська на початку 2024 року визначили першочерговим завданням захоплення Авдіївки, паралельно з одночасними, але менш інтенсивними операціями на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, потім сконцентрувалися на Лиманському напрямку, дещо знизивши темп під Авдіївкою, а у березні-квітні 2024 року активізують зусилля із захоплення Часового Яру,

– вважають аналітики.

Зокрема, окупаційним російським військам не вистачає сил на проведення більше однієї ефективної широкомасштабної оперативної операції у конкретний момент часу. Ця проблема фіксувалася ще від початку повномасштабного вторгнення.

Втім, зараз окупанти отримали можливість чергувати кілька наступальних зусиль, аби "розтягти" сили України в умовах нестачі української артилерії та протиповітряної оборони.

За даними експертів, ця схема навіть дозволила частині російських підрозділів на менш інтенсивних напрямках відпочивати та відновлюватися, поки українців атакують ті підрозділи, що відпочивали раніше або нещодавно отримали підкріплення.

Пізніше російське командування у будь-який момент може активізувати зусилля на іншому оперативному напрямку, змушуючи Сили оборони України перерозподіляти свої оборонні ресурси на театрі дій і створювати вразливі місця, якими росіяни можуть скористатися.

До того ж йдеться про те, що станом на зараз російські загарбники створюють резерви оперативного та стратегічного рівня, що допоможуть не лише підтримувати поточні наступальні операції в Україні, а й, ймовірно, перейти в анонсований наступ навесні-влітку.

Критично потрібна допомога від США

За оцінками аналітиків, вищезгадані резерви навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або сили експлуатації другого ешелону і зможуть проводити широкомасштабні механізовані штурми у 2024 році, доки українські сили матимуть засоби, щоб їм протистояти.

Тому, окупаційні війська радше за все використають їх для перекомплектування або посилення наявних формувань і продовжуватимуть шліфування під керівництвом піхоти з періодичними обмеженими механізованими поштовхами в обраному напрямку в ключові моменти. І багато чого залежить саме від дій США.

Якщо Сполучені Штати не відновлять надання допомоги Україні, а українським силам і надалі не вистачатиме особливо важливої ​​артилерії та боєприпасів протиповітряної оборони, навіть погано навчені та погано оснащені російські війська зможуть проводити успішні наступальні операції,

– додали фахівці.