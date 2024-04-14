Безпілотники перетворили територію по обидва боки лінії фронту, яку зазвичай називають "сірою зоною", на "зону смерті".

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Насиченість дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими, що призвело до великих втрат. Також в останні місяці це значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив,

– йдеться у матеріалі WP.

За словами журналістів, ті військові, які наважуються пересуватися вдень чи вночі під пильним оком ворожих безпілотників, одразу ж гинуть.

Спочатку дешеві безпілотники, значну кількість яких розгорнули в Україні, дали перевагу нашим військам. Проте вже згодом росіяни швидко зорієнтувалися і почали масово виробляти власні безпілотники.

Експерти визнають, що сучасний етап війни є "бліцкригом війни безпілотників". Йдеться про патову ситуацію, оскільки якщо людина знаходиться на відритій місцевості – за нею одразу полюють.

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