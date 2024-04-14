Безпілотники перетворили територію по обидва боки лінії фронту, яку зазвичай називають "сірою зоною", на "зону смерті".
Читайте також "Війна термінаторів": у Міноборони розповіли, коли роботи зможуть замінити людей на полі бою
Насиченість дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими, що призвело до великих втрат. Також в останні місяці це значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив,
– йдеться у матеріалі WP.
За словами журналістів, ті військові, які наважуються пересуватися вдень чи вночі під пильним оком ворожих безпілотників, одразу ж гинуть.
Спочатку дешеві безпілотники, значну кількість яких розгорнули в Україні, дали перевагу нашим військам. Проте вже згодом росіяни швидко зорієнтувалися і почали масово виробляти власні безпілотники.
Експерти визнають, що сучасний етап війни є "бліцкригом війни безпілотників". Йдеться про патову ситуацію, оскільки якщо людина знаходиться на відритій місцевості – за нею одразу полюють.
Дрони на війні: останні новини
- Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна вже має БпЛА, які здатні подолати відстань у понад 1000 кілометрів. Загалом чиновник зазначив, що у 2024 році вдалося у 10 разів наростити виробництво дронів порівняно з минулим роком.
- Українські фахівці також постійно покращують дрони. Так, українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією російських РЕБ. Як розповів Федоров, БпЛА також має автопілот.
- Американська компанія Skydio відправила сотні своїх безпілотників в Україну, але вони виявилися неефективними у порівнянні з українськими. Михайло Федоров пояснив успіх українських безпілотників, зазначивши, що на якісне виробництво впливає конкуренція між компаніями та зворотний зв'язок від тих, хто застосовує ці дрони.