Перші місяці Нового року захисники вітали українців повідомленнями про ураження чергового нафтопереробного заводу у Росії за допомогою безпілотників. Аби вдарити по низці з них БпЛА треба було подолати відстань від 700 до 1000 кілометрів.

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"Далекобійні" дрони

Втім, це не все. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна має моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів.

Загалом чиновник зазначив, що у 2024 році вдалося у 10 разів наростити виробництво дронів порівняно з минулим роком.

Міністр впевнений, що розвиток безпілотних технологій визначить переможця у цій війні. Водночас він не може зараз сказати, хто попереду. На одних ділянках – лідирують українці, на інших – перевага за росіянами.

Нагадаємо, що цьогоріч влада неодноразово казали про намір виготовити до кінця року мільйон FPV-дронів.

У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український бізнес готовий виробляти більше мільйона дронів щорічно.

Водночас Федоров нещодавно зазначив, що наша держава здатна випускати й два мільйони БпЛА. Єдине, що для цього потрібно, – додаткове фінансування від західних партнерів.

Зверніть увагу! FPV-дрони стали певною мірою своєрідною компенсацією нестачі боєприпасів. Зазначимо, що США досі вагаються із виділенням пакету військової допомоги. Європейські союзники лише зараз знайшли для України мільйон обіцяних снарядів, які незабаром мають опинитися на фронті. Водночас до цих пір захисники змушені воювати в умовах "снарядного голоду". Яскравим прикладом того, як БпЛА допомагають долати перевагу ворога у боєприпасах став бій 30 березня під Авдіївкою. Дрони відіграли ключову роль у розгромленні великої танкової колони росіян біля Тоненького.

Куди літали вітчизняні дрони

За три місяці Сили оборони вразили 13 нафтопереробних заводів на території Росії. Так, 13 березня були атаковані три топові підприємства країни – агресорки. Один із НПЗ розташований у Рязані. Від крайньої північної точки на кордоні України до цього російського міста майже 700 кілометрів. Другий НПЗ розміщений на території міста Кіриші, що у Ленінградській області. До нього від українського кордону – понад 1100 кілометрів.

Третій НПЗ розташований у Кстово, що у Нижньоновгородській області. До нього по прямій безпілотнику довелося подолати теж майже 1000 кілометрів.