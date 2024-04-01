Перші місяці Нового року захисники вітали українців повідомленнями про ураження чергового нафтопереробного заводу у Росії за допомогою безпілотників. Аби вдарити по низці з них БпЛА треба було подолати відстань від 700 до 1000 кілометрів.
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"Далекобійні" дрони
Втім, це не все. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна має моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів.
Загалом чиновник зазначив, що у 2024 році вдалося у 10 разів наростити виробництво дронів порівняно з минулим роком.
Міністр впевнений, що розвиток безпілотних технологій визначить переможця у цій війні. Водночас він не може зараз сказати, хто попереду. На одних ділянках – лідирують українці, на інших – перевага за росіянами.
Нагадаємо, що цьогоріч влада неодноразово казали про намір виготовити до кінця року мільйон FPV-дронів.
У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український бізнес готовий виробляти більше мільйона дронів щорічно.
Водночас Федоров нещодавно зазначив, що наша держава здатна випускати й два мільйони БпЛА. Єдине, що для цього потрібно, – додаткове фінансування від західних партнерів.
Куди літали вітчизняні дрони
За три місяці Сили оборони вразили 13 нафтопереробних заводів на території Росії. Так, 13 березня були атаковані три топові підприємства країни – агресорки. Один із НПЗ розташований у Рязані. Від крайньої північної точки на кордоні України до цього російського міста майже 700 кілометрів. Другий НПЗ розміщений на території міста Кіриші, що у Ленінградській області. До нього від українського кордону – понад 1100 кілометрів.
Третій НПЗ розташований у Кстово, що у Нижньоновгородській області. До нього по прямій безпілотнику довелося подолати теж майже 1000 кілометрів.