У 2024 році країна планує виготовити близько мільйона різноманітних безпілотників. При цьому українські виробники мають потужності для збільшення цього числа удвічі.

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Проблеми виробництва

Михайло Федоров розповів, що Україна могла б подвоїти виробництво дронів – тобто вдвічі більше за поточні темпи – за умови додаткової фінансової допомоги від західних партнерів. За його словами, український уряд "укладає контракти на набагато меншу суму, ніж здатні виробники в країні" через недостаток фінансування.

Міністр зазначив, що Україна на шляху до того, щоб перевищити закладений на 2024 рік план щодо виробництва мільйона безпілотників.

Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад один або навіть два мільйони безпілотників,

– сказав Федоров.

Він додав, що понад 200 компаній активно працюють у галузі розробки безпілотників. Крім того, понад 90% дронів, які використовуються на полі бою, створені саме в Україні. Найбільший виклик, що постає перед українським виробництвом – фінансовий.

Успіхи дронів у війні