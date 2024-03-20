У 2024 році країна планує виготовити близько мільйона різноманітних безпілотників. При цьому українські виробники мають потужності для збільшення цього числа удвічі.
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Проблеми виробництва
Михайло Федоров розповів, що Україна могла б подвоїти виробництво дронів – тобто вдвічі більше за поточні темпи – за умови додаткової фінансової допомоги від західних партнерів. За його словами, український уряд "укладає контракти на набагато меншу суму, ніж здатні виробники в країні" через недостаток фінансування.
Міністр зазначив, що Україна на шляху до того, щоб перевищити закладений на 2024 рік план щодо виробництва мільйона безпілотників.
Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад один або навіть два мільйони безпілотників,
– сказав Федоров.
Він додав, що понад 200 компаній активно працюють у галузі розробки безпілотників. Крім того, понад 90% дронів, які використовуються на полі бою, створені саме в Україні. Найбільший виклик, що постає перед українським виробництвом – фінансовий.
Успіхи дронів у війні
- Уночі 20 березня невідомі дрони атакували одну з найбільших авіабаз Росії "Енгельс". Джерела 24 Каналу повідомили, що атаку здійснило ГУР, використавши українські БпЛА "Лютий". Відомо, що вони дальність польоту до 1000 кілометрів.
- Уночі 17 березня у Краснодарському краї було гучно, адже безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. Виявилося, що цей удар спланувала Служба безпеки у співпраці з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ. Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.
- Раніше Олександр Сирський зазначав, що йде робота над тим, щоб забезпечити ЗСУ найновішими дронами. Він назвав цей напрямок пріорітетним. Наразі перед керівництвом постає завдання у вигляді прискорення впровадження технологічних інноваційних рішень, а також забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління.