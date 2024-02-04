Так, видання зазначає, що в такий спосіб наша держава намагається компенсувати нестачу боєприпасів, що утворилася через відсутність військової допомоги від США.

До речі Долучайтеся до знищення ворогів, – Федоров закликав українців збирати вдома FPV-дрони

Мільйон дронів у 2024 році

Видання зауважило, що FPV-дрони, які можна виготовити всього за кілька сотень доларів за одиницю з деталей, що здебільшого доступні на комерційному ринку, стають однією з найважливіших видів зброї в Україні.

По всій державі вже з'являються імпровізовані фабрики. Видання зауважило, що вони щомісяця випускають тисячі FPV-дронів.

Далі безпілотники доставляють на фронт, військові прикріплюють вибухівку та закидають її в російські окопи та бронетехніку.

З нашою економікою ми не можемо робити танки. Наше рішення — створювати дрони,

– сказав Микола Гаврилюк, виконавчий директор компанії з виробництва БпЛА.

Безпілотники не можуть завдати такої шкоди, як артилерійські снаряди чи міномети, яких зараз не вистачає. Однак, українські війська використовують їх, щоб завдавати ударів по слабких місцях бронетехніки, аби знерухомити її, націлюватися на російські вантажівки та особовий склад ворога. Це ускладнює для агресора переміщення бійців і боєприпасів.

Україна націлена на масоване виробництво. Так, прем'єр Михайло Федоров заявив, що наша держава йде назустріч досягненню цілі, яку президент Володимир Зеленський поставив наприкінці минулого року, щодо виробництва щонайменше мільйона дронів у 2024 році. Цікаво, що це в понад 100 разів більше, ніж у 2022 році.

Шмигаль про виробництво мільйона дронів