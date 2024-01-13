Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виклав у своїх соцмережах допис. Він присвячений збиранню безпілотників в домашніх умовах.

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Як збирати дрони вдома

Міністр вважає, що українці можуть збирати БпЛА вдома, поки виробництво розвивається, а компанії набирають обертів. У такий спосіб люди у тилу допоможуть Україні на її шляху до перемоги над Росією.

Створюйте FPV-дрон удома – долучайтеся до знищення ворогів власноруч. За час повномасштабної війни уряд змінив полісі для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому я й казав, що мільйон FPV-дронів за рік — це реалістична ціль,

– написав він.

Федоров розповів про проєкт "Народний дрон" від Victory Drones – фонду технологічної допомоги Dignitas. Цей інженерний курс навчить українців збирати вдома 7-дюймовий FPV-дрон. Його учасникам під час навчання нададуть доступ до лекцій, зустрічей у Zoom із лекторами та спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання. Також вони отримують перелік необхідних для придбання компонентів, матеріалів та інструментів.

Збираєте FPV – надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний – дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне,

– пояснив віцепрем'єр.

Федоров назвав FPV-дрони геймченджерами російсько-української війни. За його словами, учасники цього курсу вже передали військовим понад 100 БпЛА. Понад 80% цих безпілотників надійшли на перевірку до інструкторів у гарному робочому стані, а решту требу було допрацювати. Федоров назвав це дуже високим показником для пілотної збірки дронів.

Що ще казав Федоров про дрони