Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у етері телемарафону розповів, що ринок БпЛА розвивається та потребує додаткового фінансування. За його словами, зараз багато компаній, військових бригад та інших організацій збирає на безпілотники для фронту.
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Менше розповідати про постачання дронів
Федоров сказав, що зараз починають менше говорити про те, які дрони отримує Україна.
Чим більше дронів приїжджає, тим менше нам хочеться про це розповідати,
– сказав він.
Це пов'язано із тим, що постійно прилітають ракети по виробництвах та з тим, що таку інформацію може використати ворог. Очільник Мінцифри зазначив, що в парламенту потрібно відстояти позицію, що нам потрібно більше грошей на БпЛА.
Водночас дуже багато зараз залежить від рішень, які ухвалять наші партнери, від фінансової підтримки, проте ринок дронів активно розвивається і важливо зробити його у 2024 році ще ефективнішим.
Українські дрони працюють на фронті
- Українські захисники та захисниці не перестають дивувати винахідливістю. До прикладу, гексакоптер, який раніше використовували в сільському господарстві, перетворили на нічний жах росіян. Український дрон-бомбер Vampire окупанти називають "Бабою-Ягою". В етері 24 Каналу командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко назвав переваги унікальної української розробки, яка вже ефективно нищить вороже військо.
- Від серпня 2023 року Україна серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед". У 2024 році планується випускати тисячі таких дронів. Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін на пресконференції заявив, що розробки дронів-камікадзе Україна мала вже давно.
- Неочікувана розробка українських інженерів – наземний безпілотний дрон, який допомагатиме військовим з евакуацією поранених, доставкою особового складу й підвезенням боєкомплектів. Новий апарат на своїй сторінці у фейсбуці показав волонтер і підприємець Юрій Голик. Наземним дроном можна керувати як дистанційно, так і за допомогою водія.