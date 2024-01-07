Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у етері телемарафону розповів, що ринок БпЛА розвивається та потребує додаткового фінансування. За його словами, зараз багато компаній, військових бригад та інших організацій збирає на безпілотники для фронту.

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Менше розповідати про постачання дронів

Федоров сказав, що зараз починають менше говорити про те, які дрони отримує Україна.

Чим більше дронів приїжджає, тим менше нам хочеться про це розповідати,

– сказав він.

Це пов'язано із тим, що постійно прилітають ракети по виробництвах та з тим, що таку інформацію може використати ворог. Очільник Мінцифри зазначив, що в парламенту потрібно відстояти позицію, що нам потрібно більше грошей на БпЛА.

Водночас дуже багато зараз залежить від рішень, які ухвалять наші партнери, від фінансової підтримки, проте ринок дронів активно розвивається і важливо зробити його у 2024 році ще ефективнішим.

Українські дрони працюють на фронті