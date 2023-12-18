Новий апарат на своїй сторінці у фейсбуці показав волонтер і підприємець Юрій Голик. Наземним дроном можна керувати як дистанційно, так і за допомогою водія.

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Він оснащений двома відеокамерами, дистанційним зв'язком Crossfire, пультом керування, монітором й має довжину 170 сантиметрів. "Машина" здатна перевозити вантажі вагою до 500 кілограмів й розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину.

Ми мусимо бути набагато винахідливішими за нашого ворога і маємо постійно шукати нові рішення, які допоможуть військовим зберегти життя або полегшити виконання якоїсь задачі. Наші інженери працюють над цим постійно. І я сподіваюся, цей апарат стане корисним для наших захисників,

– прокоментував Юрій Голик.

На відео, опублікованому підприємцем, зафіксований фрагмент з тестування дрона під керуванням водія. Безпілотний тест-драйв дрон також пройшов успішно. За словами Юрія Голика, вже за декілька днів апарат вирушив до однієї з бригад, що виконує бойові задачі на лінії фронту.

Випробування наземного дрона: дивіться відео

Нагадаємо, влітку команда інженерів представила нові українські БпЛА-розвідники, які є дешевими у виробництві і невидимими для ворога.