Новый аппарат на своей странице в фейсбуке показал волонтер и предприниматель Юрий Голик. Наземным дроном можно управлять как дистанционно, так и с помощью водителя.

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Он оснащен двумя видеокамерами, дистанционной связью Crossfire, пультом управления, монитором и имеет длину 170 сантиметров. "Машина" способна перевозить грузы весом до 500 килограммов и развивать скорость до 50 километров в час.

Мы должны быть гораздо изобретательнее нашего врага и постоянно искать новые решения, которые помогут военным сохранить жизнь или облегчить выполнение какой-то задачи. Наши инженеры работают над этим постоянно. И я надеюсь, этот аппарат станет полезным для наших защитников,

– прокомментировал Юрий Голик.

На видео, опубликованном предпринимателем, зафиксирован фрагмент тестирования дрона под управлением водителя. Беспилотный тест-драйв дрон тоже прошел успешно. По словам Юрия Голика, уже через несколько дней аппарат отправился в одну из бригад, выполняющую боевые задачи на линии фронта.

Испытание наземного дрона: смотрите видео

Напомним, летом команда инженеров представила новые украинские БПЛА-разведчики, которые являются дешевыми в производстве и невидимыми для врага.