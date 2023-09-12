Об этом сообщил один из инициаторов проекта по разработке БПЛА, предприниматель и волонтер Юрий Голик. По его словам, летательный аппарат уверенно передвигается и не теряет управления даже под влиянием враждебных средств РЭБ.

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БПЛА SpyGun предназначен для глубинной разведки

По словам Юрия Голыка, испытания подтвердили устойчивость работы бортовой электроники самолета SpyGun на дальности 50 километров. Летательный аппарат, предназначенный для глубинной разведки, уверенно летает и не теряет управление под влиянием враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Наш самолет-разведчик SpyGun прошел несколько десятков разных испытаний. Серия полетов прошла и сегодня. Это были одни из финальных тестирований,

– написал Юрий Голик.



Беспилотник успешно прошел финальное тестирование военными / Фото из фейсбука Юрия Голика

Благодаря особенностям конструкции и материалов, из которых изготовлен беспилотник-разведчик, он может бесшумно летать с выключенным двигателем над объектами без потери высоты десятки минут. В настоящее время инженеры продолжают разрабатывать большой самолет-корректировщик и высокоскоростной самолет-камикадзе.