Про це повідомив один з ініціаторів проєкту з розробки БпЛА, підприємець і волонтер Юрій Голик. За його словами, літальний апарат впевнено пересувається і не втрачає управління навіть під впливом ворожих засобів РЕБ.

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БпЛА SpyGun призначений для глибинної розвідки

За словами Юрія Голика, випробування підтвердили стійкість роботи бортової електроніки літака SpyGun на дальності 50 кілометрів. Літальний апарат, призначений для глибинної розвідки, впевнено літає і не втрачає управління під впливом ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Наш літак-розвідник SpyGun пройшов кілька десятків різних випробувань. Серія польотів відбулася і сьогодні. Це були одні з фінальних тестувань,

– написав Юрій Голик.



Безпілотник успішно пройшов фінальне тестування військовими / Фото з фейсбука Юрія Голика

Завдяки особливостям конструкції й матеріалів, з яких виготовлений безпілотник-розвідник, він може безшумно літати з вимкненим двигуном над об'єктами без втрати висоти десятки хвилин. Наразі інженери продовжують розробляти великий літак-коригувальник і високошвидкісний літак-камікадзе.