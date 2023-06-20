Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіли ініціатори проєкту з виготовлення БпЛА екстенісит Сергій Стаховський та підприємець і волонтер Юрій Голик. Про характеристики нових вітчизняних безпілотників читайте далі.

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За словами Юрія Голика, малий планер-розвідник, виготовлений з надлегкої деревини – бальзи, готовий на 90%, а великий безпілотний літак із розмахом крил 3,5 метрів та потужною оптикою – на 50%. Крім того, на 99% готові 2 моделі квадрокоптерів:

STING A" (Attack) – ударний безпілотник, що може нести 3,5 кілограми бойового навантаження;

"STING SG" (SpyGun або Шпигун) – дрон-розвідник.



Волонтери майже завершили виготовлення кількох моделей БпЛА / Фото розробників

"Ми випробовуватимемо їх спочатку на навчаннях, а потім – у бойових умовах. Паралельно отримуємо фідбеки від військових і шліфуємо продукт",– каже Юрій Голик.



Безпілотники випробують на навчаннях та у бойових умовах / Фото розробників

За розрахунками ініціаторів проєкту, квадрокоптери і малий планер коштуватимуть близько 2 тисячі доларів. Великий планер – приблизно 12 тисяч доларів. Однак, за їх словами, це значно дешевше за аналогічні моделі, які вже є на українському ринку.

З точки зору ціни, то для нас головне – зменшити її, щоб наш ресурс, який ми маємо можливість витрачати на війну, був достатній для реалізації цього проєкту. Замість 2 – 3 дуже дорогих зробити 20 власних дронів — це круто! Окрім того, варто б долучати інші кошти, але приклад нікому не хочемо показувати,

– зауважили розробники.

Частина комплектуючих у літальних апаратах – українського виробництва. Зокрема, система управління розроблена в Запоріжжі. У майбутньому розробники планують перейти повністю на українські складові. Стаховський та Голик фінансують проєкт за власний кошт і передаватимуть БпЛА військовим безкоштовно.



Стаховський та Голик передаватимуть БпЛА військовим безкоштовно / Фото розробників

"Ми готові робити їх протягом всього періоду, доки триває війна. Дрони на війні показали себе добре. Зараз це спроба розв'язати проблему підрозділів. Для підрозділів, які отримуватимуть їх, ціна взагалі не грає ролі. Головне – якість, а наша ціль – підігнати її на 101 відсоток", – каже Сергій Стаховський.