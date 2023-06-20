Крок до масштабного виробництва

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, згідно з законом імпортерів під час воєнного стану звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА.

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Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників,

– пише Федоров.

Законопроєкт №9275 скасовує сплату ПДВ при ввезенні в Україну комплектуючих, а це матеріали, вузли, агрегати обладнання тощо.

А законопроєкт №9276 передбачає звільнення від сплати ввізного мита компонентів.

Нагадуємо, що ще у березні в уряді ухвалили постанову про те, що під час воєнного стану спрощується ввезення комплектуючих для безпілотників.

До прикладу, раніше на ввезення витрачалося до 15 днів, а експертиза ще більше затягувала процес.

Список товарів зі збору на які не треба платити податок

Ще раніше влада України розширила список товарів та послуг за які не потрібно платити податок волонтерам. Йдеться про:

літальні апарати, парашути;

апаратуру зв’язку, радіоапаратуру дистанційного керування;

навігаційні прилади, цифрові камери, лінзи та об’єктиви камер, оптичні прилади та частини до них;

двигуни, батареї та акумулятори, частини двигунів та інші частини тощо;

крім того, без оподаткування можна займатися субпідрядними роботами, як от виробництво та ремонт БПЛА.

Зверніть увагу, що в Україні нещодавно розгорнувся скандал щодо оподаткування українських волонтерів, які повинні сплачувати 19,5% суми з донатів. Втім цю інформацію спростували у Мінфіні.

Сподіваюсь, що той розголос, який набули ці питання, дозволить їх вирішити. Але питання, які стосуються Міністерства фінансів, вважаю, були підняті несправедливо. І я хотів би їх спростувати,

– каже міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 Каналу.

Він підкреслив, що з волонтерів не збиратимуть жодні податки з товарів, які передаються на потреби ЗСУ.