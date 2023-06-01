В інтерв'ю виданню Delo.ua підприємці розповіли, що собівартість їхніх дронів планується меншою, ніж у того ж Mavic, що дозволить на одну й ту ж суму виготовити більше безпілотників, ніж купити. А кількість важлива, адже ворог знищує наші дрони щодня, тож запит від військових є постійним.

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Останні 9 років бізнес-партнери активно підтримують українську армію, а з початком повномасштабного вторгнення зосередились саме на речах так званого "подвійного призначення" за локальними зверненнями.

По-перше, обробляти персоналізовані запити військових підрозділів – це складно для держави, адже їх дуже багато. По-друге, держава стикається з певними юридичними перепонами. Ми, в свою чергу, маємо змогу відповідати саме на точкові запити і в певному сенсі допомагаємо державі закривати важливі питання на маленьких ділянках,

– розповів Юрій Голик.

Підприємці працюють за конкретними запитами, аби захисники отримували те оснащення, яке їм потрібне, і там, де воно потрібне. У постійній комунікації з військовими виявили, що найчастіша і завжди актуальна потреба – це дрони. Вони відчутно впливають на розклад сил на фронті, але часто втрачаються.



Всеволод Кожемяко, Юрій Голик, Сергій Стаховський / Фото Delo.ua

Тож Юрій і Сергій залучили українських конструкторів, аби ті розробили кілька власних експериментальних моделей дронів. БпЛА вже протестували військові.

Наразі наші дрони можуть використовуватися як ударні та як фронтові розвідники. При цьому військові підкреслюють, що великим плюсом для нашого дрона-розвідника є його можливість перебування в повітрі без бойового навантаження протягом 1,5 години. Його швидкість при цьому складає до 80 кілометрів на годину,

– говорить Сергій Стаховський.

На випробуваннях БпЛА показали дальність польоту у 5 кілометрів без додаткової антени. Такий дрон може нести боєприпас вагою 5 кілограмів, але на невеликі відстані.



Сергій Стаховський на передовій / Фото Delo.ua

Оптимальною виявилась вага в 3,5 кілограми, яка також дозволить успішно знищувати особовий склад противника, його укріплення та техніку. Конструктори обладнали дрони двома камерами, одна з яких – нічного бачення. А в комплектацію входять окуляри для оператора та монітор.

Бізнес-партнери очікують випробувань техніки безпосередньо в зоні бойових дій. Адже, за їхнім твердженням, дрони мають низку технічних рішень, що дають їм шанс вижити після впливу РЕБ ворога. Разом з тим, БпЛА можуть на десятки хвилин зависнути в небі з вимкненим двигуном, що збільшує час польоту та зменшує споживання енергії.

Українські бізнесмени започаткували виготовлення ударних дронів / Фото Delo.ua

"На сьогодні саме ці дрони складаються переважно з іноземних деталей. Але це вже є більш вигідним за покупку Mavic. Наше завдання – зібрати та випробувати. Далі, в міру нарощування кількості одиниць, ми намагатимемось перевести його на 100% комплектуючих українського виробництва", – ділиться планами Юрій Голик.

У разі підтвердження очікуваної ефективності дронів у бойових умовах підприємці випускатимуть їх у тій кількості, на яку вистачить власного ресурсу.