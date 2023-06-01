В интервью изданию Delo.ua предприниматели рассказали, что себестоимость их дронов планируется меньше, чем у того же Mavic, что позволит на одну и ту же сумму изготовить больше беспилотников, чем купить. А количество важно, ведь враг уничтожает наши дроны каждый день, поэтому запрос от военных есть постоянно.

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Последние 9 лет бизнес-партнеры активно поддерживают украинскую армию, а с началом полномасштабного вторжения сосредоточились именно на вещах "двойного назначения" по локальным обращениям.

Во-первых, обрабатывать персональные запросы военных подразделений – это сложно для государства, ведь их очень много. Во-вторых, государство сталкивается с определенными юридическими преградами. Мы, в свою очередь, имеем возможность отвечать именно на точечные запросы и в определенном смысле помогаем государству закрывать важные вопросы на маленьких участках,

– рассказал Юрий Голик.

Предприниматели работают по конкретным запросам, чтобы защитники получали то оборудование, которое им нужно, и там, где оно нужно. В постоянной коммуникации с военными обнаружили, что самая частая и всегда актуальная потребность – это дроны. Они ощутимо влияют на расположение сил на фронте, но часто теряются.



Всеволод Кожемяко, Юрий Голик, Сергей Стаховский / Фото Delo.ua

Юрий и Сергей привлекли украинских конструкторов, чтобы те разработали несколько собственных экспериментальных моделей дронов. БПЛА уже протестовали военные.

Наши дроны могут использоваться как ударные и как фронтовые разведчики. При этом военные подчеркивают, что большим плюсом для нашего дрона-разведчика является его возможность пребывания в воздухе без боевой нагрузки в течение 1,5 часа. Его скорость при этом составляет до 80 километров в час,

– говорит Сергей Стаховский.

На испытаниях БПЛА показали дальность полета в 5 километров без дополнительной антенны. Такой дрон может нести боеприпас весом в 5 килограммов, но на небольшие расстояния.



Сергей Стаховский на передовой / Фото Delo.ua

Оптимальным оказался вес в 3,5 килограмма, который позволит успешно уничтожать личный состав противника, его укрепления и технику. Конструкторы оборудовали дроны двумя камерами, одна из которых – ночного видения. А в комплектацию входят очки для оператора и монитор.

Бизнес-партнеры ожидают испытаний техники прямо в зоне боевых действий. Ведь, по их утверждению, дроны обладают рядом технических решений, которые дают им шанс выжить после влияния РЭБ врага. Вместе с тем, БПЛА могут на десятки минут зависнуть в небе с выключенным двигателем, что увеличивает время полета и уменьшает потребление энергии.

Украинские бизнесмены начали изготовление ударных дронов / Фото Delo.ua

"На сегодня именно эти дроны состоят преимущественно из иностранных деталей. Но это уже выгоднее покупки Mavic. Наша задача – собрать и испытать. Далее, по мере наращивания количества единиц, мы будем пытаться перевести его на 100% комплектующих украинского производства", – делится планами Юрий Голик.

В случае подтверждения ожидаемой эффективности дронов в боевых условиях предприниматели будут выпускать их в том количестве, на которое хватит собственного ресурса.