Именно в "Ново-Огарево" во время атаки неустановленных дронов находился российский диктатор, из-за чего российские власти ее назвали "покушением" на Путина. Об этом на условиях анонимности сообщил СМИ собеседник, близкий к Кремлю.

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До Путина оставалось чуть-чуть

В частности, о том, что резиденция Путина располагается вблизи сбития беспилотника, стало известно с "первичного перечня мест падения сбитых БПЛА возле Подмосковья", который опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так, силы ПВО России сбили дроны в селах Ромашково и Раздоры, за 10 километров до резиденции. Случилось это около шести утра.

Чтобы лидер страны-террориста не попал под удар во время воздушной угрозы, его срочно подняла утром служба безопасности. Интересно, что об этом сообщил и пресс-секретарь Песков на брифинге, когда сказал, что у президента "рабочий день совсем рано начался". Однако где именно подорвался с постели диктатор он не уточнил.

Однако стоит заметить, что благодаря информации с геолокацией Волочковой, стало известно, что некоторые дроны были сбиты даже ближе, чем в 10 километрах от резиденции российского президента. Как проанализировало международное разведывательное сообщество InformNapalm, речь идет о расстоянии в 6 километров.



Расстояние между местом падения дрона и резиденцией Путина / InformNapalm

Более того, согласно карте, которую опубликовали сами же российские СМИ, от другого места падения дрона оставалось всего 3 километра. К примеру, на таком расстоянии от "Ново-Огарево" располагается населенный пункт Ильинское.



Какие населенные пункты атаковали дроны / Фото росСМИ

Российскому диктатору страшно

После атаки дронов на Москву и область представители российских властей в публичных комментариях пытались излучать оптимизм. Также, как подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций, Песков пытался подчеркивать внутренний нарратив "без паники" и заявил, что никаких специальных обращений Путина к народу на этот счет не будет.

Однако Путин таки впоследствии вышел к своему населению с заявлением. Работу сил ПВО он назвал "удовлетворительным результатом", однако при этом подчеркнул, что еще есть над чем работать.

Он дал команду: "ПВО надо уплотнить!" и объяснил это привычным набором надоевшей политинформации на тему "Запад обманул Россию". Но при этом сформулировал и кое-что новое: "Та территория, которая называется Украиной",

– сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

По мнению Центра, такая формулировка о "территории" не что иное, как попытка замещения пугающего объекта. В частности, в свое время Путин также пытался избегать и фамилии "российского оппозиционера" Навального. Вероятно, такое поведение диктатора объясняется суеверным представлением о силе слов.

Следовательно, такое поведение Путина может свидетельствовать о его желании защититься "от чего-то неприятного" и нежелании с этим "неприятным" встретиться. За такими словесными конструкциями диктатор может скрывать свой страх перед Украиной.