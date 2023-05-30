Это произошло над подмосковным селом Раздоры. Резиденция "Ново-Огарево" в селе Усово – за десять минут езды оттуда, пишет 24 Канал.

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Какие еще населенные пункты атаковали дроны

По словам Хинштейна, беспилотники атаковали населенные пункты Ильинское, Тимошкино, Раздоры, Ромашково и Гринфилд.

По информации российских СМИ, атака была нацелена именно на путинскую элиту. В частности, в поселке Знаменское расположено имение путинского друга Геннадия Тимченко. По соседству – резиденция премьера Михаила Мишустина и здание бывшего зятя президента Кирилла Шамалова.

Какие населенные пункты атаковали дроны / Фото росСМИ

Рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, рядом с селом Жуковка стоят особняки самых близких друзей Путина братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. В Раздорах, куда долетел один дрон, живет заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Также пропагандисты говорят, что один дрон направлялся в поселок Власиха – там расположен центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения.

Москву атаковали дроны: коротко