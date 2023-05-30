Часть правды в этом есть, ведь на одном из БПЛА была интересная наклейка с надписью "Ане Лорак. Фонд мести". Украинка в течении полномасштабной войны ни разу не вспомнила об агрессии окупантов и уже много лет проживает в России, пишет 24 Канал.
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Реакция соцсетей
Заметим, что после такого резонансного события сеть "разорвало" от мемов о наклейке с Ани Лорак.
Также пользователи интернета шутили о "перелетной птице" в исполнении певицы. Еще удивительнее выглядят видео россиян, где дрон летит задом наперед. Комментаторы шутят, что беспилотник возвращается из будущего в прошлое.
Украинцы даже переделали знаменитую песню, чтобы "поблагодарить" Ани.
Кроме того, пользователи сети уже прогнозируют следующий сбор от "Фонда мести Ани Лорак".
Один из комментаторов описал "обычный вторник в Москве". Интересно, как на такие события реагировали бы россияне год назад, когда пытались взять Киев за три дня?
Некоторые украинцы считают, что к такой "массированной атаке дронами" по Москве причастна "большая птичка" – Таисия Повалий, которая также сбежала в Россию и до сих пор умалчивает агрессию окупантов в Украине.
Лорак присоединилась к армии дронов / Фото из соцсетей
Что предшествовало
- 30 мая сообщили о взрыве в квартире на 25 этаже жилой многоэтажки по улице Атласова в Новой Москве. В результате в нескольких квартирах вблизи вылетели стекла. На место прибыли московские экстренные службы.
- Сообщается, что причиной взрыва в многоэтажке якобы могло стать БпЛА. В момент происшествия в квартире на 25 этаже находились три человека, но они самостоятельно покинули дом и никто не пострадал.
- Также россияне публикуют видео с места происшествия, где показывают обломки, похожие на части беспилотника. В настоящее время территория оцеплена.
- К слову, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что происходящее в небе России он комментировать не будет. Однако также сказал, что это приятное зрелище.