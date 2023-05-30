Доля правди в цьому є, адже на одному з БпЛА була цікава наліпка з написом "Ані Лорак. Фонд помсти". Українка протягом повномасштабної війни ні разу не згадала про агресію окупантів та вже багато років проживає в Росії, пише 24 Канал.

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Реакція соцмереж

Зауважимо, що після такої резонансної події мережу "розірвало" від мемів про наліпку з Ані Лорак.

Також користувачі інтернету жартуваи про "пєрєльотную птіцу" у виконанні співачки. Ще дивнішим видаються відео росіян, де дрон летить задом наперед. Коментатори жартують, що безпілотник повертається з майбутнього в минуле.

Українці навіть переробили знамениту пісню, аби "подякувати" Ані.

Крім того, користувачі мережі вже прогнозують наступний збір від "Фонду помсти Ані Лорак".

Один з коментаторів описав "звичайний вівторок у Москві". Цікаво, як би на такі події реагували росіяни рік тому, коли намагались взяти Київ за три дні?

Деякі українці вважають, що до такої "масованої атаки дронами" по Москві причетна "більша пташка" – Таїсія Повалій, яка також втекла до Росії й досі замовчує агресію окупантів в Україні.

Лорак приєдналась до армії дронів / Фото з соцмереж

Що передувало