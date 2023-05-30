Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире российского телеканала прокомментировал нашествие беспилотников в Москве, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Опасно очень": в России истерика из-за "атаки" дронов на дома в Московской области

Подоляк прокомментировал утреннюю "атаку" дронов на Москву.

Михаил Подоляк отметил, что происходящее в Москве с дронами Украину мало интересует. Нас волнует то, что каждую ночь Россия терроризирует дронами-камикадзе украинские города.

При этом он намекнул, что мы живем в эпоху искусственного интеллекта. Так что, возможно, не все дроны, которые летят из России атаковать Украину, хотят это делать и возвращаются назад.

Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: "А зачем вы отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?"

– заявил Михаил Подоляк.

Причастна ли Украина к атаке на Москву

Михаил Подоляк сказал, что Украина не причастна к атакам на Москву, хотя с удовольствием за ними наблюдает. При этом он добавил, что совершающие преступления против Украины обязательно будут привлечены к ответственности.

Между тем спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что происходящее в небе России он комментировать не будет. Однако также сказал, что это приятное зрелище.

Что известно об обстреле Москвы