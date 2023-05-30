Россияне традиционно призывали ударить по Киеву и Лондону. Агрессию россияне выливали в телеграмм-каналах, 24 Канал собрал эти нытья и сетования.

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Жители страны-террориста России жалуются, что взрывы для них стали нормой. Говорят, что читают новости об атаках беспилотников уже каждый день. Интересно, что их так возмущает: возможно, тот факт, что они уже больше года ведут террористическую войну против Украины? Или атакуют ракетами многоэтажки, в которых спят сотни украинцев? Или, возможно, их возмущают военные преступления, которые совершают их войска на территории нашего государства?

Нет, их возмущает то, что война касается их напрямую.



Реакция россиян на "атаку" беспилотников / Скриншот из соцсетей

Некоторые россияне призвали сменить Путина на Шойгу. Другие предположили, что дроны запускают не из Украины. Потому что они, по их мнению, так далеко не долетели. Это, мол, жители России, ожидающие освобождения российских территорий ВСУ. Таких они назвали "ждунами".

Еще был хороший комментарий: "не все так однозначно, мы вне политики". Очень иронично и метко. Почему-то россияне надеялись, что политические проблемы страны решатся сами собой. Но нет, за свое бездействие придется платить.

Призывы бить по Киеву и Лондону

Обычно они продолжили свои террористические настроения и призывали бить по Украине и даже призвали ударить по Лондону.

Россияне жалуются, что теперь не чувствуют себя в безопасности из-за постоянных атак БПЛА. В сети также распространили видео, где видны обломки сбитого "чего-нибудь". По видео трудно сказать, дрон ли это, но очевидцы убеждают, что именно он. Да и очень похоже на самом деле.

По кадрам ясно, что упали они прямо во дворе жилого дома. Произошло это, по данным россиян, в Московском районе.

Обломки беспилотника упали во двор жилых домов в Московской области: видео

6-й взрыв с разницей в 10 минут

Но, похоже, под Москвой все-таки было громко сегодня. Жители жаловались, что слышали шесть взрывов с разницей в 10 минут и видели в небе дым в виде гриба – такой бывает после работы ПВО. Поэтому, действительно, на Московскую область сегодня ночью мог посетить "хлопок". О ее последствиях россияне, конечно, будут молчать, но вот спать спокойно теперь в России не получится.

Также очевидно, что было достаточно громко: "аж земля тряслась".



Россияне напуганы из-за взрывов в России / Скриншот соцсети​

В сети также появилось видео с показаниями очевидцев. Женщина рассказала, что проснулась сегодня в 05:30, потому что в ее дом врезался беспилотник. Говорит, что никто вообще не понял, что произошло, было слышно только странный звук, она его назвала "жужжание", дальше услышали удар – не взрыв. Подошла к "окошку" (окна), не увидела ничего.

А дальше в дом подъехали пожарные, полиция, а жителей – эвакуировали.

Россиянка рассказывает о "атаке": видео