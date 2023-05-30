Росіяни традиційно закликали вдарити по Києву та Лондону. Агресію росіяни виливали у телеграм-каналах, 24 Канал зібрав ці ниття і бідкання.

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Жителі країни-терориста Росії скаржаться, що вибухи для них тепер стали нормою. Кажуть, що читають новини про атаки безпілотників уже щодня. Цікаво, що є їх так обурює: можливо, той факт, що вони понад рік ведуть терористичну війну проти України? Чи, що атакують ракетами багатоповерхівки, у яких сплять сотні українців? Чи, можливо, їх обурюють ті воєнні злочини, які скоюють їх війська на території нашої держави?

Ні, їх обурює те, що війна торкається їх безпосередньо.



Реакція росіян на "атаку" безпілотників / Скриншот з соцмереж

Деякі росіяни закликали змінити Путіна на Шойгу. Інші ж припустили, що дрони запускають не з України. Бо вони, на їх думку, так далеко не долетіли б. Це, мовляв, жителі Росії, які чекають на звільнення російських територій ЗСУ. Таких вони назвали "ждунами".

Ще був гарний коментар: "не все так однозначно, ми поза політикою". Дуже іронічно і влучно. Чомусь росіяни сподівались, що політичні проблеми країни вирішаться самі собою. Але ні, за свою бездіяльність доведеться платити.

Заклики бити по Києву та Лондону

Звично, вони продовжили свої терористичні настрої та закликали бити по Україні і навіть закликали вдарити по Лондону.

Росіяни скаржаться, що тепер не почуваються в безпеці через постійні атаки БПЛА. У мережі також поширили відео, де видно уламки збитого "чогось". По відео важко сказати, чи це дрон, але очевидці переконують, що саме він. Та й дуже схоже, насправді.

По кадрах зрозуміло, що впали вони просто у дворі житлового будинку. Сталось це, за даними росіян, у Московському районі.

Уламки безпілотника впали у двір житлових будинків у Московській області: відео

6-ий вибух з різницею у 10 хвилин

Але, схоже, під Москвою таки було голосно сьогодні. Жителі жалілись, що чули шість вибухів з різницею у 10 хвилин і бачили у небі дим у вигляді гриба – такий буває після роботи ППО. Тож, дійсно, на Московську область сьогодні вночі могла завітати "бавовна". Про її наслідки росіяни звісно ж мовчатимуть, але ось спати спокійно тепер в Росії не вийде.

Також очевидно, що було досить гучно: "аж земля трусилась".



Росіяни налякані через вибухи в Росії / Скриншот соцмережі

В мережі також з'явилось відео зі свідченнями очевидців. Жінка розповіла, що прокинулась сьогодні о 05:30, бо в її будинок врізався безпілотник. Каже, що ніхто узагалі не зрозумів, що сталось, було чути лише дивний звук, вона його назвала "жужання", далі почули удар – не вибух. Підійшла до "окошка" (вікна), не побачила нічого.

А далі до будинку під'їхали пожежники, поліція, а жителів – евакуювали.

Свідчення росіянки про "атаку": відео