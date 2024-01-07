Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона рассказал, что рынок БпЛА развивается и нуждается в дополнительном финансировании. По его словам, сейчас многие компании, военные бригады и другие организации собирают на беспилотники для фронта.
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Меньше рассказывать о поставках дронов
Федоров сказал, что сейчас меньше говорят о том, какие дроны получает Украина.
Чем больше дронов приезжает, тем меньше нам хочется об этом рассказывать,
– сказал он.
Это связано с тем, что постоянно прилетают ракеты по производствам и с тем, что такая информация может быть использована врагом. Глава Минцифры отметил, что у парламента нужно отстоять позицию, что нам нужно больше денег на БПЛА.
В то же время очень многое сейчас зависит от решений, которые примут наши партнеры, от финансовой поддержки, однако рынок дронов активно развивается и важно сделать его в 2024 году еще более эффективным.
Украинские дроны работают на фронте
- Украинские защитники и защитницы не перестают удивлять изобретательностью. К примеру, гексакоптер, ранее использовавшийся в сельском хозяйстве, превратили в ночной ужас россиян. Украинский дрон-бомбер Vampire оккупанты называют "Бабой-Ягой". В эфире 24 Канала командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко назвал преимущества уникальной украинской разработки, которая уже эффективно уничтожает вражеское войско.
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