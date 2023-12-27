Глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции заявил, что разработки дронов-камикадзе Украина имела уже давно.

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В 2024 году Украина будет производить тысячи дронов-камикадзе

По словам Камышина, Украина с 2016 года имела разработки дронов-камикадзе, почему-то не выпускавшихся. По его словам, сейчас оборонка способна выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.

Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, летящих на 1000+ километров,

– сказал он.

Сможет ли Украина изготовить миллион FPV дронов

Камышин также подтвердил заявление президента Владимира Зеленского о том, что в следующем году Украина сможет выработать миллион FPV-дронов.

Сейчас вы будете видеть, как больше FPV будет поражать отдельного человека,

– добавил министр.

Глава Минстратегпрома также заявил, что отвечает за то, чтобы эти возможности были готовы. По его словам, на сегодняшний день их достаточно.

Волонтеры покупают украинское, значит способности есть, поверьте мне, мы готовы, можно купить по разным ценам, разных производителей. Мы можем произвести достаточно,

– сказал он.

Украина усилила производство дронов