По словам президента, Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах. Перед этим Зеленский обещал в 2024 году произвести в нашей стране миллион дронов.
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Доклады Минстратегпрома, Минобороны, согласование от Генерального штаба. Распределение заказов, увеличение количества производителей. Сейчас уже сотни компаний привлечены в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, которое обеспечивает нужный результат для наших воинов,
– заявил Зеленский.
Он пояснил, что 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Президент заверил, что контрактирование и бюджет обеспечивают.
По словам президента, отдельное внимание уделили производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.
Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах,
– заверил Зеленский.
По его словам, как всегда, были доклады Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте. В частности, были конкретные позиции и потребности.
Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной.
"Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", – пообещал президент.
Украина уничтожила "Новочеркасск": коротко
- В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в порту Феодосии. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что вслед за флагманом Черноморского флота России – крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что их тактическая авиация атаковала корабль крылатыми ракетами. Кроме того, Наталья Гуменюк рассказала, что в Феодосии, вероятно, был поврежден еще один российский корабль. Ведь в портовой инфраструктуре все находится близко.
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердил, что на борту корабля были БПЛА Shahed, которые Россия использует для атак на украинские города.