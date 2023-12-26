По словам президента, Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах. Перед этим Зеленский обещал в 2024 году произвести в нашей стране миллион дронов.

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Доклады Минстратегпрома, Минобороны, согласование от Генерального штаба. Распределение заказов, увеличение количества производителей. Сейчас уже сотни компаний привлечены в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, которое обеспечивает нужный результат для наших воинов,

– заявил Зеленский.

Он пояснил, что 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Президент заверил, что контрактирование и бюджет обеспечивают.

По словам президента, отдельное внимание уделили производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.

Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах,

– заверил Зеленский.

По его словам, как всегда, были доклады Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте. В частности, были конкретные позиции и потребности.

Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной.

"Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", – пообещал президент.

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